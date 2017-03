Rhinocéros tué par balles dans les Yvelines : "Du jamais vu" pour le directeur du Zoo de Beauval

C'est une première dans un zoo européen. Un rhinocéros du parc de Thoiry (Yvelines) a été découvert tué par balles ce matin, une de ses cornes sectionnées. Pour le directeur du zoo de Beauval, jamais un rhinocéros n'avait été abattu dans l'enceinte même d'un parc animalier ou d'un zoo.

C'est une soigneuse qui a fait la choquante découverte ce mardi matin alors qu'elle allait faire sortir les rhinocéros. Parmi eux, Vince, un rhinocéros blanc de 5 ans, gisait mort avec plusieurs impacts de balles à la tête, l'une des ses défenses découpée à la tronçonneuse. Pour atteindre leur cible, les malfaiteurs ont brisé les protections de sécurité, fracturé plusieurs portes et cadenas. Un acte de braconnage inédit.

C'est la première fois que des malfaiteurs tuent un rhinocéros pour lui voler ses cornes. La corne vaut très cher au marché noir - Rodolphe Delors

Les salariés de Thoiry sont sous le choc et les gendarmes de la brigade de recherches de Mantes-la-Jolie chargés de l'enquête sont "estomaqués", selon le directeur général du parc. Malheureusement, rappelle Rodolphe Delors, 10% de la population des rhinocéros est abattue chaque année en Afrique et en Afrique-du-Sud, dans les parcs animaliers et les réserves.

Récemment, je sais qu'un orphelinat de Rhinocéros a été attaqué en Afrique-du-Sud. Les Rhinocéros ont été abattus. Les cornes coupées et vendues - Rodolphe Delors

A Beauval, on a déjà eu des vols de petits singes il y a 2 ans. On les a jamais retrouvés et l'enquête judiciaire a été éteinte. On a du renforcer la sécurité avec des rondes, des agents mobilisés en permanence, et des caméras de vidéosurveillance.