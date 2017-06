Rhône-Alpes : le procès du traiteur jugé pour arnaque au mariage renvoyé à décembre

Deux ans après l'affaire des arnaques au mariage, le "traiteur" devait être enfin jugé. Mais pour des raisons techniques, le procès a été renvoyé. Plus de 70 victimes avaient fait le déplacement.

Il devait être jugé pour avoir arnaqué plus de 50 futurs mariés, futurs baptisés, en leur vendant des prestations qu'il ne réalisera jamais. De la décoration à la musique, en passant par la restauration, des sommes seront empochées sans aucune contrepartie. Le prétexte ? Il aurait fait faillite juste avant le jour J. Mais hier après midi, au tribunal correctionnel de Saint-Étienne, l'affaire a été renvoyée. Le procès aura lieu le 5 décembre prochain, dans plus de six mois.

Le prévenu devait répondre à trois chefs d'accusation : faux et usage de faux, travail dissimulé et banqueroute (gestion frauduleuse d'une société). Il risque jusqu'à 5 ans de prison ferme. Plus de 50 victimes se sont constituées en partie civile. Juste avant le procès, les avocates du traiteur ont ajouté de nouvelles pièces au dossier. C'est ce qui a contrait les avocats des parties civiles à demander le renvoi. Le tribunal a validé cette demande, pour répondre aux nécessités de la justice.

Le procès a été reporté au 5 décembre prochain, la journée entière sera consacrée à l'affaire.

