La circulation des trains très perturbée au départ de Lyon après le déraillement d'un train de frêt

Un train de marchandise transportant du bioéthanol a déraillé au sud de Lyon (Rhône) tôt ce lundi matin. Son chargement, environ 70 tonnes de carburant, s'est déversé sur les voies et a entraîné de fortes perturbations sur la ligne Lyon / Valence, mais aussi Lyon Part-Dieu / Saint-Étienne.

À 4 heures et demi ce lundi matin, un train de transport de marchandises dangereuses a déraillé, à la gare de Solaize dans le département du Rhône. Trois wagons sont sortis des rails et l'un d'eux a eu une fuite : son chargement de Bio Éthanol s'est répandu sur les voies, environ 20 tonnes en tout.

Plan ORSEC déclenché

Devant l'importante fuite, la préfecture du Rhône a déclenché le plan ORSEC. Les pompiers ont mis en place un tapis de mousse pour contenir la fuite et éviter l’inflammation. Les secours ont colmaté la fuite peu avant 9h00, selon la préfecture du Rhône, mais l'opération de nettoyage des voies doit durer toute la journée.

DÉRAILLEMENT DE WAGON DE TRANSPORTS DE MARCHANDISES DANGEREUSES : PLAN ORSEC DÉCLENCHÉ DANS LE RHÔNE plus d'infos : https://t.co/HVPIHs8Afb pic.twitter.com/yKjnfHpU69 — Préfet Rhône (@prefetrhone) March 13, 2017

Aucun train entre Lyon et Valence

Conséquence : le trafic SNCF est fortement perturbé entre Lyon et Marseille (via Valence) dans les deux sens. Tous les trains entre Valence et Lyon, mais aussi entre Valence et Marseille, sont à l'arrêt ce matin. Le trafic SNCF est également fortement perturbée sur la ligne TER Lyon Part Dieu / Saint-Étienne. Les trains allant jusqu'à Firminy circulent uniquement via la gare de Perrache. Enfin, les axes Lyon / Ambérieu et Lyon / Mâcon sont très perturbés.

Reprise du trafic en fin de journée

La SNCF prévoit une reprise du trafic aux environs de 20 heures ce lundi soir.

