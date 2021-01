Rhône : le maire de Bron Jérémie Bréaud de nouveau menacé de mort par décapitation

Le maire de Bron (Métropole de Lyon), Jérémie Bréaud, a de nouveau été la cible de menaces de mort. L'élu Les Républicains l'a annoncé ce lundi sur sa page Facebook. Sur une palissade de chantier dans le quartier de Parilly, des tags menacent le maire de mort par décapitation. "Bréaud, T mort. FDP Décapitation", peut-on lire. Les forces de police sont aussi la cible d'insultes : "Nike la BAC bande pute".

"A travers moi, ce sont tous les élus qui agissent qui sont pris pour cible", écrit le maire de Bron. Il appelle à ce que "la Justice soit à la hauteur des enjeux actuels de notre société" et que les auteurs des tags soient "condamnés avec la plus grande fermeté". Il ajoute : "Nul ne peut menacer de mort quiconque sans avoir à craindre de la Justice. Nul ne doit pouvoir enfreindre la loi sans avoir à craindre de la Justice". Le maire annonce qu'il va déposer plainte.

Au mois d'octobre, Jérémie Bréaud avait déjà été la cible de menaces. Des inscriptions le menaçant de décapitation avaient été retrouvées dans trois lieux d'un même quartier. Ces nouveaux tags ont été retrouvés dans le même quartier que ceux découverts le 22 octobre, a précisé une source municipale à l'AFP. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin avait à l'époque demandé son placement sous protection policière, alors que moins d'une semaine auparavant le professeur d'histoire Samuel Paty avait été assassiné à Conflans-Sainte-Honorine.

Elu en juin dernier, M. Bréaud a placé son action sous le signe de la sécurité, avec un renforcement massif des effectifs de la police municipale et le déploiement renforcé de la vidéosurveillance. "On lutte contre le trafic de drogue... Je pense qu'on dérange", avait déclaré en octobre M. Bréaud à l'AFP. Le président d'Auvergne-Rhône-Alpes Laurent Wauquiez, également membre des Républicains, a apporté son soutien à l'élu, "encore une fois menacé parce qu'il ose s'attaquer au trafic de drogue et aux délinquants".