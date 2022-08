Rhône : un mort et un blessé grave après un refus d'obtempérer lors d'un contrôle routier à Vénissieux

La police a ouvert le feu sur une voiture signalée volée dans la nuit de jeudi à vendredi à Vénissieux (Rhône), tuant le passager et blessant gravement le conducteur à la tête, après que celui-ci a foncé sur les forces de l'ordres qui tentaient de le contrôler, a appris franceinfo de sources policières.

Toujours selon la police, le véhicule était arrêté moteur tournant sur le parking d'un supermarché ce vendredi matin peu après minuit, lorsque les forces de l'ordre se sont approchées pour procéder à un contrôle. Le conducteur a alors démarré et percuté l'un des policiers, lequel s'est retrouvé sur le capot. Ce dernier et un autre policier ont alors fait feu sur la voiture, touchant le conducteur et son passager.

Le passager, âgé de 20 ans, est décédé malgré l'arrivée des secours. Le conducteur, gravement blessé, a été hospitalisé. Les investigation ont été confiées à la Sûreté départementale du Rhône tandis que l'IGPN a également été saisie.