Rhône : un suspect en garde à vue après la découverte de restes humains dans une canalisation

Un homme de 28 ans a été arrêté et entendu mercredi dans le cadre d'une enquête pour "homicide volontaire" après la découverte de restes humains dans une canalisation d'un immeuble de Saint-Priest (Rhône), selon les informations de franceinfo . Selon le parquet de Lyon, ces reste ont été découverts par un ouvrier qui intervenait pour déboucher une canalisation, mardi soir vers 23h40. Après avoir scié l'une des canalisations de l'immeuble, l'agent de maintenance est tombé sur des vêtements, puis un pied et d'autres morceaux humains.

Il a alors immédiatement prévenu la police qui a procédé aux relevés et aux constatations. Selon les informations de franceinfo, ces restes humains sont récents, ils étaient ensanglantés. Par la suite, les policiers ont retrouvé une tronçonneuse électrique ensanglantée dans une poubelle à côté de l'immeuble, d'autres restes humains ont également été retrouvés dans cette poubelle, a appris franceinfo. "Une bonne partie du corps a été retrouvée", a indiqué une source proche du dossier, qui précise qu'a priori il s'agit du corps d'un homme. Des témoins auditionnés par la police disent avoir entendu des bruits de travaux dans l'immeuble dimanche soir.

Expertises médico-légales en cours

Sollicitée, la police scientifique est intervenue sur place et a transféré l'ensemble des restes humains au laboratoire de police technique et scientifique d'Ecully (Rhône) pour les analyser. Des mains ont été retrouvées, les enquêteurs vont donc pouvoir analyser les empreintes digitales, selon cette même source. L'ADN va aussi pouvoir être exploité et des expertises médico-légales sont en cours afin d'identifier la victime.

Le parquet de Lyon a ouvert une enquête du chef d'homicide volontaire, elle est confiée à la direction zonale de la police judiciaire (DZPJ).

Ce mercredi soir, le parquet de Lyon indique que le suspect de 28 ans en garde à vue "est connu et traité pour des troubles psychiatriques depuis plusieurs années". Par ailleurs, selon les informations de franceinfo, des perquisitions sont en cours ce mercredi soir au sein de l'appartement où il a été interpellé ainsi que dans l'immeuble où les restes ont été retrouvés.