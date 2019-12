Rians : la production continue à l'usine Triballat, malgré l'incendie

Rians, France

Le travail a été réorganisé : 50 à 80.000 litres de lait de vache sont habituellement chauffés, écrémés et pasteurisés, chaque jour dans ce local. Ce travail de préparation du lait a été transféré vers d'autres ateliers de l'usine. La production n'est donc pas impactée puisque les faisselles et autres produits finis ne sont pas réalisés dans cet atelier de 600 mètres carrés. L'incendie aurait pris dans une armoire électrique, mais cela demande encore à être confirmé. Le local est complètement encombré par la chute de panneaux. Certains matériels de cuverie seront irrécupérables, mais la direction de Triballat pense pouvoir en sauver quelques uns. Il faudra attendre le déblaiement complet de l'atelier et la fin des expertises pour chiffrer précisément le préjudice. L'essentiel est de pouvoir continuer la production. La présence de portes coupe-feu a certainement permis d'éviter le pire.