La Ricamarie, France

Il faut plus de policiers dans l'Ondaine. C'est ce que réclame une pétition lancée par deux habitantes de la Ricamarie la semaine dernière. Le commissariat de Firminy, qui couvre les communes de la vallée de l'Ondaine est en sous-effectif. Ces habitantes parlent d'un territoire déserté par la République française. Dénoncent un climat d'insécurité qui met à mal le vivre-ensemble. Selon nos informations, on estime qu'il y aurait environs 80 policiers dans l'Ondaine. Mais 10% des postes seraient vacants.

"Depuis une vingtaine d'années on estime que la vallée de l'Ondaine a perdu la moitié de ses effectifs, affirme Valérie Kaleta-Bruyere, l'une des habitantes à l'origine de la pétition. Si bien que maintenant on doit être à 80 éléments. Ce qui n'est pas suffisant parce qu'on n'a pas perdu la moitié de nos habitants. Donc on a un rapport effectifs/habitants qui n'est pas suffisant. Encore moins si on tient compte de l'aspect sociologique et de la géographie du territoire avec un sentiment d'insécurité pour la population. La réalité c'est qu'on a un effectif de police qui ne peut agir que pour la répression pratiquement, ils ne sont pas en nombre suffisant pour faire de la prévention. Si on peut avoir des effectifs en nombre avec un matériel qui leur permet de travailler correctement. Et surtout des effectifs pérennes. On ne veut pas de renforts, parce que ça c'est juste prendre des effectifs dans un autre commissariat et les mettre à nous. On veut des effectifs pérennes".

Valérie Kaleta-Bruyere a vu l'evolution des effectifs dans l'ondaine ces dernieres années Copier

"Beaucoup de personnes râlent mais peu agisse, complète cette autre habitante Angélique Calet. On a relevé les manches. On essaye d'alerter tout le monde. On manque d'effectifs au niveau de la police. Moi je demande surtout aux parents d'inculquer un peu de respect au niveau des policiers, des pompiers aussi. Quand on voit que des pompiers se font caillasser leurs voitures quand ils sont en intervention... il y a un manque de respect. Il faut agir".

L'idée de la pétition a germé après un carrefour citoyen, un comité de quartier de La Ricamarie. Copier

La pétition est disponible tout l'été à la mairie de la Ricamarie, à la médiathèque et à la Mariana (locaux qui regroupent des services du CCAS ou du conseil départemental). Et c'est ce jeudi qu'arrive la nouvelle commissaire de l'Ondaine Océane Mayling qui sera officiellement installée en début d'après-midi par la directrice départementale de la sécurité publique Noelle Deraime.