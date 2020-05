Richard Ferrand : "Cette interdiction générale des plages paraissait de moins en moins compréhensible"

France Bleu : le Gouvernement laissera finalement aux préfets le droit d'ouvrir, ou non, les plages. Pourquoi avoir décidé ce retour à une décision plus locale ?

Richard Ferrand : "J'ai soutenu l'idée que le couple maire-préfet était, pour l'ensemble de la stratégie de déconfinement, le bon attelage afin de prendre les bonnes décisions, au plus près des réalités vécues sur le terrain, dans les communes, dans la vie quotidienne de chacun."

J'ai discuté avec beaucoup d'acteurs locaux de la presqu'île de Crozon.

"J'ai formulé le vœu que cette interdiction générale, qui paraissait de moins en moins compréhensible dans le cadre d'un déconfinement progressif, devait être soumise à l'appréciation locale des préfets et des maires, pour organiser convenablement, et en toute sécurité sanitaire, l'accès aux plages, lacs et centres nautiques. Je me félicite que le Président de la République ait pris conscience que c'était une bonne chose de faire confiance aux élus locaux et préfets des départements."

France Bleu : en tant qu'ancien élu local, avez-vous fait l'intermédiaire entre les opposants de votre territoire et le couple exécutif ?

Richard Ferrand : "Le rôle d'un parlementaire, c'est de porter les préoccupations des habitantes et habitants du territoire. J'ai discuté avec beaucoup de maires, d'acteurs locaux, de la presqu’île de Crozon et pas seulement. J'avais à cœur de porter cette préoccupation. D'autant que l'aménagement que j'ai proposé s'inscrivait pleinement dans la stratégie du gouvernement de faire confiance au couple Maire - Préfet. J'ai défendu cette position auprès du président de la République lui-même, auprès du Premier ministre. J'ai demandé que cette disposition d'adaptation aux réalités locales soient prise. Avec l'ensemble des députés du Finistère et de Bretagne, nous sommes satisfaits de cet aboutissement."