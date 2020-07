Le conseiller municipal nîmois et conseiller communautaire délégué au contrat de ville et à la sécurité l'a annoncé lui même ce lundi soir sur sa page Facebook personnelle

Richard Tiberino placé en quatorzaine après avoir été en contact avec une personne infectée par le Covid 19. Le conseiller municipal nîmois et conseiller communautaire délégué au contrat de ville et à la sécurité l'a annoncé lui même ce lundi soir sur sa page Facebook personnelle. Voici ce qu'écrit Richard Tiberino : "Par respect pour les personnes que je rencontre quotidiennement, je tiens à vous informer que je suis placé en quatorzaine dès aujourd'hui en tant que CAS CONTACT COVID (cela signifie que j'ai été en contact avec une personne malade et donc susceptible d'avoir été contaminé...mais pour le moment je ne suis pas malade) Je vais être à mon tour testé et vous tiendrai informés des résultats. Il me paraît de la responsabilité d'un élu d'être totalement transparent sur ce sujet et de montrer l'exemple. Nous sommes plusieurs conseillers départementaux dans ce cas . Soyez prudents !!"