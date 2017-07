Richelieu : sa bonbonne de gaz explose lorsqu'il se fait cuire son repas

Un accident impressionnant ce samedi midi à Richelieu. Un jeune de trente ans se faisait cuire son repas lorsque qu'il a été victime d'une explosion de bonbonne de gaz.

Accident impressionnant hier midi à Richelieu. Un jeune homme de 30 ans se faisait cuire son repas et une bouteille de gaz a explosé. Il a été gravement brûlé à la main gauche et au visage et transporté en urgence à l’hôpital Trousseau.

C'est surtout l'effet de souffle qui a inquiété les pompiers. Il avait reçu une forte pression sur le corps et avait été propulsé. Il était évidemment choqué mais il n'a pas pu expliquer ce qu'il s'est passé. Il a juste vu "une boule de feu".

L'origine de l'accident reste à déterminer.