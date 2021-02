Richwiller : une battue organisée pour retrouver Colette Humbert

L’inquiétude monte à Richwiller, commune du Haut-Rhin, où une femme de 68 ans, Colette Humbert n'a plus donné de nouvelles depuis maintenant plus d'une semaine. Les habitants et la mairie se mobilisent et organisent une battue ce dimanche après-midi à 13h30, au parking de l'Ehpad.

Colette Humbert, 68 ans, disparue depuis le vendredi 5 février. - Gendarmerie du Haut-Rhin

Cheveux courts, poivre et sel, mesurant 1m63, Colette Humbert est partie de son domicile sans prendre ses papiers d'identité, de moyen de paiement ni son téléphone portable.