Riom : appel à témoins après l'accident d'une piétonne renversée mercredi sur le boulevard de la Liberté

Riom, Puy-de-Dôme, France

Deux jours après le terrible choc, la piétonne percutée par une voiture mercredi en fin de journée à Riom, se trouve toujours dans le coma. Son pronostic vital demeure engagé. La jeune femme de 27 ans se trouvait sur un passage protégé, lorsqu'elle a été fauchée vers 18h20 à hauteur du 7 boulevard de la Liberté. L'accident s'est produit en face du restaurant Restodine.

Test d'alcoolémie négatif

Le conducteur du véhicule mis en cause est un homme âgé de 57 ans. Interrogé peu de temps après le choc, il affirme ne pas avoir vu traverser la piétonne. Un test d’alcoolémie a été effectué et il s'est révélé négatif. La Brigade des Accidents et des Délits Routiers (BADR) de Riom a d'ores et déjà entendu deux témoins, mais leurs propos sont contradictoires.

Mais plusieurs questions subsistent : à quelle vitesse circulait-il au moment du choc ? A quel niveau se trouvait-elle sur le passage piéton ? Le conducteur a-t-il été distrait en téléphonant au volant ? Les enquêteurs riomois recherchent d'autres témoins visuels afin d'établir les circonstances exactes de l'accident et les éventuelles responsabilités. Vous pouvez appeler la BADR de Riom au 04.73.33.43.63.