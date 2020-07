Riom-ès-Montagnes (Cantal) : les gendarmes lancent un appel à témoin après la disparition d'une sexagénaire

Christine Peyre a quitté la clinique du Haut-Cantal, à Riom-ès-Montagnes en début de soirée ce lundi. Les gendarmes ont démarré très vite leurs recherches mais pour l'heure, ils n'ont pas retrouvé la sexagénaire. Ils lancent donc un appel à témoin.

Christine Peyre mesure 1,63 mètres et pèse 40 kilos. Ses cheveux sont courts et raides. La dernière fois qu'elle a été aperçue, elle portait un pantalon foncé et une marinière à rayures blanches et bleues. Elle est décrite comme dépressive.

Si vous avez des informations , vous pouvez joindre la gendarmerie de Mauriac au 04 71 68 01 50 ou celle de Riom-ès-Montagnes au 04 71 78 07 51.