Riorges : près d'une dizaine de femmes agressées au volant en un mois, appel à la vigilance du procureur

La police a enregistré ces dernières semaines huit plaintes de femmes agressées visiblement par le même homme à Riorges (Loire), alors qu'elles circulaient en voiture. Le procureur de Roanne appelle à la plus grande vigilance.

Huit femmes ont porté plainte depuis un mois après avoir été agressées par un homme alors qu'elles circulaient en voiture dans le secteur de Riorges (Loire), a indiqué lundi 21 décembre le procureur de la République de Roanne. Ces agressions ont visiblement été commises par le même homme à chaque fois.

Extorsions d'argent et viol

"Un palier très grave a été franchi mercredi dernier, car l'individu, qui semble toujours être le même, s'est ensuite fait conduire par sa victime à l'écart de la vue pour la violer", explique Abdelkrim Grini. "Nous mettons tous les moyens à notre disposition pour identifier et interpeller cet homme qui a visiblement un sentiment de toute puissance et d'impunité, en commettant deux à trois tentatives d'agression par semaine sur cette commune", a poursuivi le magistrat.

L'individu, apparemment jeune et sportif, connaît bien la ville de Riorges, où ont lieu les agressions. Il a réussi à échapper à la police à deux reprises. "Cagoulé et ganté, parfois porteur d'un couteau de cuisine, il agit systématiquement une fois la nuit tombée ou avant le lever du jour", a précisé le procureur roannais qui invite à la prudence les conductrices circulant sur ce secteur, en leur demandant notamment de verrouiller les portières de leur véhicule.

"On veut éviter qu'il y ait de nouveaux drames, il faut que les femmes soient particulièrement prudentes en fin de journée et la nuit", commente le président de l'agglomération roannaise, Yves Nicolin. Il explique que la situation préoccupe les élus du secteur depuis plusieurs jours, "parce que _sur les réseaux sociaux, on sentait bien qu'il commençait à circuler un peu n'importe quoi_, mais quand-même, il fallait bien mettre en garde la population".

(avec AFP)