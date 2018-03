Le risque d'avalanche est élevé ces jours-ci, avec un certain redoux, dans les massifs des Alpes du Nord. En Haute-Savoie notamment, le risque est fort (4 sur 5).

Haute-Savoie : le risque le plus fort

Avec la pluie tombée le week-end dernier jusqu’à 2200/2400m et des chutes de neige récentes accompagnées de vent en altitude, le manteau neigeux reste très instable. Le beau temps et la hausse des températures de ce mercredi accentuent le risque de départs spontanés d’avalanches.

C'est en Haute-Savoie que le risque est des plus importants. Dans le Chablais, les Bauges les Aravis comme dans le Mont-Blanc, le risque est fort, de 4 sur 5 au dessus de 2000 mètres, de 3 sous cette barre.

Les risques d'avalanches en Haute-Savoie. © Radio France - Xavier Demagny

Dans un communiqué, le préfet de Haute-Savoie appelle les usagers de la montagne à la plus grande prudence. Il "recommande de ne pas skier en hors-piste sans se renseigner auprès des professionnels de la montagne et sans être équipé, comme toujours, du matériel indispensable (pelle, sonde, détecteur de victimes d'avalanches)."

En Isère et en Savoie : risque marqué, prudence aussi

En Savoie, à partir de mercredi midi, le risque est important avec de mauvaises conditions et un redoux marqué. L'alerte est de 4 sur 5 dans les Bauges, il est de 4, c'est-à-dire fort, sous la barre des 2300 mètres (Beaufortain, Haute-Tarentaise, Maurienne, Vanoise et Haute-Maurienne). Il est marqué au dessus de cette limite.

Les risques d'avalanches en Savoie. © Radio France - Xavier Demagny

Dans les massifs isérois, au-dessus de la barre des 1 800/2 000 mètres, le risque est majoritairement de 3 sur 5, un risque marqué avec des déclenchements possibles au passage des skieurs.

Les risques d'avalanches en Isère. © Radio France - Xavier Demagny

Avant de partir en montagne