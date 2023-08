Risque d'incendie dans le Sud de la France : 23 sapeurs pompiers de Saône-et-Loire partent en renfort

C'est une file assez impressionnante de camions prêts à partir qu'on a pu voir ce mercredi matin au Centre d'Incendie et de Secours de Saône-et-Loire à Mâcon. L’heure était à la vérification des équipements et du matériel avant départ. 23 sapeurs-pompiers professionnels et volontaires du SDIS71 venus de tout le département ont pris la route pour le Sud de la France en "groupe d’intervention feux de forêts constitué".

Des renforts venus de tout l'Est du pays

Les sapeurs pompiers bourguignons sont engagés par la zone de défense EMIZ / COZ EST au sein de la colonne Bravo. Ils partent aux côtés de collègues des Vosges, de la Moselle, de la Marne, de Meurthe-et-Moselle et de Haute-Saône. Ils sont épaulés par l’équipe de santé et de secours médical composée d’un médecin et d’un infirmier. Ces derniers sont chargés de veiller sur les sapeurs-pompiers engagés.

Tous ces renfort prennent la direction d'Aix-en-Provence jusqu’au mardi 29 août minimum, en prévention du risque d’incendie feux de forêts qui menace le sud de la France. Au sein de cette colonne, ils seront sous le commandement du chef de compagnie et chef de centre d’Autun.