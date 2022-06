Risque d'incendie : les balades en forêt interdites l'après-midi dans les Landes

A partir de ce jeudi 16 juin et jusqu'à nouvel ordre, les activités ludiques et sportives, dont les balades en forêt, sont interdites dans les Landes de 14h à 22h, annonce ce jeudi la préfecture. Les contrevenants s'exposent à une amende de 135 euros. En raison des températures caniculaires de ce mois de juin, le risque d'incendie est élevé en forêt. Comme les incendies sont la plupart du temps liés aux activités humaines, l'interdiction des balades en forêt est sensée limiter les risques. Sont également interdits, de 14h à 22h, la circulation et le stationnement des véhicules à moteur sur les chemins forestiers, ainsi que les activités d'exploitations forestières. L'interdiction est valable jusqu'à nouvel ordre.

Ces mesures font suite au passage, ce jeudi, de la vigilance risques feux de forêt au niveau orange, ce qui représente un niveau de risque de 3 sur une échelle qui en comporte 5.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



La préfecture des Landes précise que des informations sur le niveau de vigilance et sur les mesures applicables sont disponibles sur numéro 05.40.25.40.20.