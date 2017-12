Risque d'incendie : les pompiers du Territoire de Belfort appellent à la vigilance

En ce début d'hiver, plusieurs incendies se sont déclarés dans des logements dans le Nord Franche-Comté. Les pompiers du Territoire de Belfort en profitent pour rappeler les conseils de prudence.

Les incendies se multiplient depuis quelques jours dans le Nord Franche-Comté. Un immeuble a été en partie détruit ce samedi à Audincourt, laissant 38 familles sans logement. Ce dimanche, une personne a été intoxiquée par les fumées rue Guillaume Tell à Belfort et toujours ce weekend une ancienne bergerie a brûlé à Danjoutin, sans compter l'incendie qui a fait un mort et plusieurs blessés ce lundi à Besançon. "L'hiver est une période propice aux incendies, rappelle le Lieutenant Colonel Christian Jeandemange, directeur adjoint des services d'incendie et de secours du Territoire de Belfort. Il faut être particulièrement vigilant."

Un détecteur de fumée par lieu où l'on dort

"La première chose c'est de s'équiper de détecteurs de fumée, poursuit le Lieutenant Jeandemange. Depuis 2015, la loi en prévoit un par logement mais nous conseillons d'en mettre un par lieu où on dort, les chambres mais aussi le salon si on a l'habitude de s'endormir devant la télé. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, on n'est pas réveillé par la fumée. Ensuite si vous avez une cheminée il faut impérativement la faire ramoner au début de l'hiver, et aussi éviter l'utilisation de chauffages d'appoint à moins d'un mètre de tout élément combustible."

Ne pas sur-solliciter votre électroménager

Il y a aussi des choses un peu plus méconnues : "Il faut faire attention avec l'électroménager, prévient le Lieutenant Jeandemange. Les appareils sont conçus pour un certain rythme d'utilisation qu'il faut respecter. Si vous revenez du ski avec beaucoup de linge à laver, si vous faites une lessive d'une heure et demi, il faudra laisser votre machine au repos une heure et demi ensuite avant de la réutiliser. Et il faut faire attention à ne pas surcharger les multi-prises."

Un feu qui démarre dans une pièce n'en sort pas tout seul si la porte est fermée

"Si malgré tout un incendie se déclare chez vous, poursuit le Lieutenant Jeandemange, il faut surtout fermer les portes. Un feu qui démarre dans une pièce n'en sort pas tout seul si la porte est fermée. Ce qui veut dire que si vous avez le feu dans votre chambre, vous sortez de la pièce, vous claquez la porte et vous appelez les secours. Nous, on sauve votre appartement, et vous, vous aurez sauvé votre vie et la vie de vos proches."