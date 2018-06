Auxerre, France

Ce sont des fissures qui ont été aperçues à l'occasion de la fin du chantier du bâtiment. Une nouvelle qui "tombe" assez mal pour la municipalité . Elle voulait rendre l’hôtel de ville aux Sénonais pour l'été après l'avoir caché pendant trois ans derrière des échafaudages. De nouvelles structures en métal devraient cacher l'entrée principale pour effectuer les réparations.

Jusqu'à 7 mètres de corniches partiellement retirés

Six à sept mètres de corniche ont été partiellement retirés. Le chantier avait pourtant été réceptionné et aucune fissure n'était encore visible il y a un mois. Elles sont donc apparues très récemment. Pour quelle raison ? Il est trop tôt pour le dire. Mais il est possible que les réparations effectuées ces dernières années aient fragilisé la pierre en certains endroits.

Les abords de la mairie condamnés par précaution

Conséquence, les abords de la mairie sont condamnés pour raisons de sécurité. Des auscultations mensuelles des corniches sont prévues. Le maire de Sens, Marie-Louise Fort se dit extrêmement déçue. Elle a annonce que la ville va faire jouer son assurance dommage-ouvrage.

© Radio France - Renaud Candelier

Actuellement il n' y a pas de danger pour le public_-_Bruno Decaris architecte en chef des bâtiments de France

Le pourtour du bâtiment a été mis en sécurité explique Bruno Decaris architecte en chef des bâtiments de France : " Les pierres sont des pierres de corniche, ça a une trentaine de centimètres de hauteur et jusqu'à soixante centimètres de longueur. Mais elles sont fracturées partiellement sur la partie la plus fragile de la corniche, c'est à dire le nez de corniche. On peut se rassurer que rien ne soit tombé et on a pris les précautions pour que rien ne tombe davantage. On afait une reconnaissance à la nacelle _très détaillée_. On a ausculté tous les éléments recouverts de plomb.On a fait tomber toutes les parties qui menaçaient. Actuellement il n' y a pas de danger pour le public."

"on a ausculté tous les éléments " Copier