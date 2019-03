Risque de coulées de neige et d'avalanches sur le massif des Vosges

Massif des Vosges, Metzeral, France

Les fortes précipitations et les vents violents de ces derniers jours, ainsi que les quantités de neige observées dans le massif vosgien risquent de provoquer des coulées de neige ou des avalanches sur les pentes raides, alerte la préfecture du Haut-Rhin dans un communiqué.

Les automobilistes et les usagers de la route sont donc appelés à la plus grande prudence et à s'informer sur les consignes et les conditions de circulation avant de prendre la route.