Risque de rave-party : les préfets de trois départements bretons prennent des arrêtés ce week-end

Des températures estivales sont attendues en Bretagne pour ce premier week-end qui suit le déconfinement du 9 juin et la tentation de se rassembler est grande pour certains teufeurs. Les préfets d'Ille-et-Vilaine, des Côtes-d'Armor et du Finistère ont pris des arrêtés pour interdire tout rassemblement festif à caractère musical ainsi que la circulation de véhicules transportant du matériel sonore de vendredi 11 juin, minuit, jusqu'au lundi 14 juin à 8 heures du matin.

Les deux préfectures craignent l'organisation d'une rave-party en Bretagne rassemblant "plusieurs milliers de participants" selon le préfet des Côtes-d'Armor. Cette rave-party pourrait avoir lieu les 12 et 13 juin. Des forces de police et de gendarmerie seront mobilisées durant tout le week-end pour éviter l'installation de teufeurs dans ces trois départements. Les gendarmes des Côtes-d'Armor avaient interrompus le samedi 1er mai une rave-party dans la commune du Haut-Corlay. Plus de 500 personnes avaient réussi à s'installer après un jeu du chat et de la souris depuis Saint-Brieuc la veille au soir. Plusieurs arrêtés ont été pris durant le printemps pour éviter ce genre de rassemblement non autorisé.