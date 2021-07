Risque de rave party : les préfets des Côtes-d'Armor et du Morbihan prennent des arrêtés pour ce week-end

Les rassemblements festifs à caractère musical sont interdits dans les Côtes-d'Armor et le Morbihan entre le vendredi 30 juillet et le lundi 2 août. Les préfets des deux départements bretons craignent une rave-party, plus d'un mois après les affrontements à Redon.