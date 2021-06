Vigilance risques feux de forêt dans le Gard

Le risque d’incendie de végétation s’amplifie chaque année partout en France. Avec plus de 50 % du territoire occupé par des forêts, landes ou garrigues, le Gard est fortement concerné par ce risque. "Le bilan dramatique de 2019 (1 mort, 16 maisons détruites, 1100 ha brûlés) appelle chaque citoyen à la plus grande vigilance durant l’été à venir" , insiste la Préfecture du Gard. La combinaison du vent et des fortes chaleurs rend la végétation gardoise sensible aux incendies. Ce vendredi, sont surveillées en particulier les secteurs du Gard Rhodanien, les Costières et toute l'agglomération nîmoise, la garrigue : tout emploi du feu y est interdit, il convient de prendre des précautions dans l'utilisation des matériels pouvant provoquer un départ de feu, bivouac et camping sauvage sont possibles selon réglementations locales, la circulation motorisée est réglementée en forêt.

Marie-Françoise Lecaillon, préfète du Gard rappelle que tout emploi du feu est strictement interdit du 15 juin au 15 septembre dans les massifs forestiers, les landes et les garrigues, et jusqu’à 200 mètres de ces espaces. Fumer est également interdit.

S’informer pour se protéger

Une carte départementale de vigilance incendies de forêt est disponible depuis 2020 et mise à jour quotidiennement. Elle se caractérise par 3 niveaux de vigilance (jaune, orange et rouge). Elle est consultable du 15 juin au 15 septembre sur le site internet de la préfecture :

http://www.gard.gouv.fr/Politiques-publiques/Securite-et-protection-de-la-population/Risques/Gestion-du-risque-feu-de-foret/Carte-de-vigilance

Réglementation de certains travaux et l’activité de bivouac en fonction du risque incendie

Adossé à cette carte, un arrêté préfectoral réglemente en fonction du niveau de vigilance les travaux nécessitant l’utilisation de tronçonneuses, débroussailleuses, broyeur, épareuse, moissonneuse batteuse…, susceptibles de provoquer des départs de feux.

Cet arrêté concerne aussi l’activité de bivouac en forêt, interdite lors des périodes de vigilance orange et rouge durant lesquelles le risque d’incendie est très marqué.

Plus d’informations sur la prévention des incendies de forêt sur le site de l’État dans le Gard : http://www.gard.gouv.fr/Politiques-publiques/Securite-et-protection-de-la-population/Risques/Gestion-du-risque-feu-de-foret

Pour télécharger l’application mobile : http://www.prevention-incendie-foret.com/application-mobile-prevention-incendie