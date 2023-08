Risque incendie : 17 départs de feu en une journée près de Perpignan

Ille-sur-Têt, Brouilla, Perpignan-Sud, Canet-en-Roussillon... La liste est longue. Au total, 17 départs de feu ont occupé les pompiers des Pyrénées-Orientales ce vendredi, poussant la préfecture à placer la plaine du Roussillon et les Corbières en vigilance exceptionnelle ce week-end, le niveau maximal d'alerte. Le dernier incendie en date est celui de Saint-André, à 25 km de Perpignan, déclenché vers 22 heures. Il a mobilisé 150 pompiers une partie de la nuit de vendredi à samedi, et détruit sept hectares de végétation.

Ce samedi matin, les effectifs de secours étaient réduits à 13 personnes sur place, le feu étant désormais fixé. "On appelle toute la population à faire preuve de vigilance", réitère sur France Bleu Roussillon le commandant Denis Pagès, du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Pyrénées-Orientales. "La sécheresse et la forte tramontane ce week-end favorisent l'éclosion des feux."

Quelles sont les restrictions liées au "risque exceptionnel" ?

Il est interdit de se déplacer en véhicule à moteur, mais également à pied, à cheval ou à vélo sur l’ensemble des pistes non revêtues et les chemins

Il est interdit de se déplacer sur deux routes goudronnées du secteur des Corbières (en véhicule à moteur, à pied, à vélo ou à cheval). Il s'agit de la route du Château de Périllos à Opoul-Perillos (à partir de son embranchement avec la RD9) et de la route de Força Real (communes de Millas et Monter à partir de son embranchement avec la RD 612).

Interdiction de tous les travaux à risques, susceptibles de faire des étincelles

Interdiction des grillades à l'air libre même dans les places à feux réglementaires

Il est rappelé que dans tout le département, aucun feu de végétaux ne doit être effectué et que tous les comportements à risque doivent être proscrits (jets de mégots et autres objets susceptibles de provoquer des incendies).