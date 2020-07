Risque incendie important dans le Var et les Bouches-du-Rhône

Les préfectures du Var et des Bouches-du-Rhône alertent ce vendredi sur l'important risque incendie dans les deux départements. Des températures au-dessus de 30 degrés et un mistral qui souffle entre 40 et 60 km/h le cocktail est explosif pour le risque de feu de forêt. Dans le Var, les massifs forestiers des Monts Toulonnais et de la Corniche des Maures sont en risque incendie très sévère. L’accès, et les travaux dans ces massifs sont interdits. Dans les Bouches-du-Rhône, le Parc des Calanques est classé rouge : l’accès aux massifs des calanques et du Cap Canaille est donc interdit. Le risque de feu de foret est particulièrement élevé avec 21 massifs sont interdits d’accès sur les 24 : seuls 3 massifs sont ouverts au public (La Trevaresse, Concors-Sainte Victoire et Sainte Beaume)

Les autorités rappellent les consignes alors que le 14 juillet dernier dans le Parc national des Calanques un départ de feu causé par un barbecue a été heureusement maîtrisé à Luminy mais immense incendie a été évité de justesse.