Risque incendie : la forêt d'Olonne interdite d'accès pour la première fois

La vague caniculaire est passée, mais le risque incendie reste toujours très élevé. En Vendée, la forêt domaniale d'Olonne demeure interdite d'accès depuis dimanche et au moins jusqu'à ce mercredi matin. Une première dans le département.

Aux Sables-d'Olonne, la végétation ressemble à de la paille et la mairie ne prend donc aucun risque. L'interdiction d'accéder à la forêt domaniale d'Olonne, en cours depuis dimanche, est prolongée jusqu'à, au moins, ce mercredi matin. En raison des chaleurs exceptionnelles des derniers jours, 40°c sur la côte atlantique, l'inquiétude est permanente.

Une première en Vendée

C'est la première fois dans le département de la Vendée qu'une telle décision est prise. "Nous espérons rapidement de la pluie" concède Bertrand Liénard, chargé de mission environnement à la mairie des Sables-d'Olonne. "En plus du vent d'est qui souffle, le niveau d'hydrométrie est actuellement de 17% dans la forêt. D'habitude, nous sommes aux alentours des 40%." Ce sont des taux comparables à ceux de la Gironde, où sévissent toujours de violents incendies.

Depuis un mois, pas une goutte n'est tombée : "Pour respirer, il faudrait entre 15 et 20 millimètres de pluie" constate Carl Remeaux, de l'Office National des Forêts, en charge des 1.200 hectares de la forêt d'Olonne. Il est de garde de 9 heures à 2 heures du matin pour prévenir tout départ de feu. Depuis la fermeture du massif, la règle semble plutôt bien respectée : "On fait de la sensibilisation, mais globalement les gens sont conscients du risque. [...] Une cigarette mal éteinte ou un barbecue peuvent engendrer des conséquences dramatiques. Dans ces cas-là, on verbalise."

135 euros d'amende

Ces règles basiques de lutte contre les incendies ne sont pas uniquement en vigueur lors des vagues de chaleurs caniculaires comme celle des jours passés. Un arrêté préfectoral interdit l'usage du feu en forêt dans une période allant d'avril à septembre. Les contrevenants s'exposent à une amende de 135 euros.