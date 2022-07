Risque incendie : les forêts de l'Oise interdites aux promeneurs

La Préfecture de l'Oise durcit les mesures pour prévenir les incendies. Dans un communiqué transmis ce lundi, la préfète annonce de nouvelles contraintes, alors que le département, placé en "risque incendie très sévère", a vu quelque 252 hectares être parcourus par les flammes depuis le 20 juin.

Face à une journée de mardi qui s'annonce particulièrement difficile, "avec des rafales de vent atteignant les 80km/h" et des températures maximales pouvant atteindre les 41 degrés, la préfète interdit à partir de 8h ce mardi "l’accès et la circulation dans l’ensemble des forêts et bois, sauf pour les routes communales, départementales et nationales ouvertes à la circulation publique et sauf pour les propriétaires et ayants droits."

Des restrictions aussi dans le reste de la Picardie

Dans un communiqué, l'Office National des Forêts indique que des restrictions sont également prises pour les forêts domaniales de l'Aisne et de la Somme, mardi 19 juillet toute la journée et jusqu'au mercredi 20 juillet 8 heures. "Les routes forestières ouvertes à la circulation motorisée seront interdites d’accès, toutes les manifestations en forêt autorisées par l’ONF sont annulées". L'ONF annonce aussi la suspension de tous les travaux mécanisés en forêt.

Dans les cinq départements des Hauts-de-France, "les travaux agricoles sont autorisés sous réserve de la présence d’une tonne à eau et d’une déchaumeuse à proximité du chantier. Les activités de fauchage, débroussaillage et d’élagage sur les bords de routes sont interdites. Les activités de broyage et pressage de paille et chaumes sont interdites entre 14h et 20h. Les feux d’artifice, lâchers de lanternes et de ballons, sont interdits. Il est également interdit d’allumer, de produire toute flamme ou de fumer dans les espaces naturels", annonce ce lundi soir la préfecture de Région dans un autre communiqué.