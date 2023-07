Risque incendie : les pompiers de Vaucluse s'aident de drones

La prudence est de mise. Le Vaucluse est en vigilance orange ce mardi pour les feux de forêts . Trois massifs sont totalement interdits d'accès. Dans la lutte contre les incendies, les pompiers de Vaucluse peuvent s'appuyer sur une flotte de quatre drones. Le Sdis 84 vient d'en acquérir deux nouveaux au début de l'été. "Les drones sont presque un miracle pour nous", commente le lieutenant colonel Philippe Chaissignan.

ⓘ Publicité

Avec ces yeux volants, les pompiers ont une vision totalement différentes des incendies : "nous sommes capable d'anticiper plus finement la propagation du feu." Grâce aux drones et aux caméras thermiques, les pompiers peuvent connaitre la température sur place, savoir s'il y a de la vie ou non dans un bâtiment en flamme. Le Sdis 84 compte six pilotes de drone.

Des pilotes de drones au sein du SDIS 84 © Radio France - Romain Berchet