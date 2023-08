Risque incendie : quatre massifs interdits d'accès ce mercredi en Vaucluse

Le Vaucluse reste en vigilance orange aux feux de forêts sur la carte de Météo France. La préfecture interdit l'accès au public à quatre massifs : celui de Bollène-Uchaux, de la Vallée du Rhône entre Avignon et Orange, du Petit Luberon et des Monts de Vaucluse. Le niveau de risque d'incendie de forêt est jugé "très sévère" selon la préfecture. Dans les Bouches-du-Rhône, les massifs des Alpilles et celui de la Montagnette sont également fermés au public ce mercredi 9 août.

