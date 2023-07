Risque incendie : "un épisode de froid léger mais la situation peut vite se retourner", prévient l'ONF Lozère

Un an après l'incendie sur les hauteurs de Sainte-Enimie, dans les gorges du Tarn, en Lozère. 63 hectares de végétation détruits, dont 22 ha de forêt domaniale

Bientôt le mois d'Août. Le Gard et la Lozère sont jusqu'ici épargnés dans l'ensemble, et tant mieux, par les incendies. Mais.. méfiance ! Il ne faut surtout pas se relâcher dans les comportements, dans la vigilance. Un appel lancé par l'ONF en Lozère, l'Office National de la forêt. En particulier : ne pas jeter vos mégots de cigarettes, souvenez-vous aussi que les feux de camps sont interdits. L'ONF a patrouillé dans le secteur de Saint-Enimie, ce mercredi, avec la gendarmerie, mais aussi avec des agents de l'Office français de la Biodiversité, et du Parc National des Cévennes. Objectif : sensibiliser, faire de la prévention.

La patrouille a sillonné ce mercredi une parcelle de forêt domaniale des Gorges-du-Tarn, sur les hauteurs de Sainte-Enimie. Il y a un an ici : l'incendie de 14 juin 2022, il a détruit 63 hectares de végétation, dont 22 hectares de forêt domaniale principalement constituée de pins noirs d'Autriche.

Pierre Demangeat est le directeur général de l'agence territoriale de la Lozère pour l'ONF, l'Office National de la Forêt. Sur cette parcelle brûlée il y a un an, il explique encore que "les bois ont été valorisés localement, sous forme de plaquette forestière, pour produire de l'énergie". Reste à voir comment renouveler la forêt. il faut maintenant attendre, observer. "Si cela s'avère insuffisant, le défi sera de miser sur des essences d'arbres rustiques pour opérer un reboisement artificiel".

Une crainte : que les touristes se relâchent, après un mois de juillet sans incendie.

Faut-il imaginer maintenant une saison des feux plus tardive, décalée ? Le scénario, malheureusement, est loin d'être exclu.

Pierre Demangeat rappelle d'ailleurs la règle dite des "trois trente" : Trente km/h de vent, au-delà de cette vitesse du vent le risque augmente ; au-delà aussi de 30 degrés de température ; et au-delà de 30% de taux d'humidité de la végétation. "Lorsque ces trois conditions sont réunies, et on est en alerte maximale. Ces conditions sont tout à fait susceptibles de se produire au mois d'août, voire au-delà"

L'ONF organise ainsi régulièrement des tournées avec gendarmerie, agents de l'office national de la biodiversité ou encore du Parc National des Cévennes. Parce qu'il faut sensibiliser encore et encore. Paradoxalement peut-être plus encore après un mois de juillet dans grand incendie en Lozère.

