Risque très élevé d'incendies dans les Alpes-Maritimes ce mardi

Les Alpes-Maritimes sont en jaune sur la carte de vigilance aux feux de forêt de Météo France ce mardi. Rien de très alarmant sur le papier, sauf que le commandant Xavier Wiik, des pompiers du 06 n'a pas la même carte : "sur l'échelle du risque de feux forêt qu'on a nous, qui est une carte expertisée, nous sommes ne risque très sévère sur trois zones, qui vont de l'Estérel jusqu'à Nice."

Tous les ingrédients réunis pour une propagation rapide en cas d'incendie

Il faut dire que le cocktail du moment réunit tous les ingrédients selon lui : "On va avoir du vent en rafales à partir de 14h et jusqu'çà 20h, des rafales jusqu'à 70km/h, ce qui fait baisser l'humidité dans l'air, ça c'est problématique. Et puis une chaleur écrasante comme on a connu samedi dernier avec du 36 voire 38 degrés." Tout cela s'ajoute à une sécheresse déjà bien présente. Le commandant rappelle donc qu'on ne jette surtout pas ses mégots dans la nature, qu'on évite de bricoler près de la végétation avec tout ce qui est susceptible de chauffer et de créer des étincelles, et qu'on ne se rend évidemment pas dans les deux massifs fermés au public, l'Estérel et le Tanneron.