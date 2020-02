Risques contre sensations, sauveteurs et surfeurs s'opposent en cette semaine de météo agitée

Région Bretagne - France

"Tout est décuplé avec la tempête, on attend que le vent se lève pour sortir !", s'enthousiasme d'emblée Cédric Menezgouen véliplanchiste de 34 ans de Crozon. Avec sa planche, il s'élève dans les airs à chaque vague sur la plage de Cameros à Argol dans le Finistère.

Risque mesuré

Dangereux ? "Il n'y a pas vraiment de risque, il est mesuré", affirme le véliplanchiste, venu avec des amis. "Les gens sont conscients et ne prennent pas de risque. On ne va pas chercher la vague de 15 mètres même si on en fait depuis des années, on ne va pas aller sur une vague qui va fermer sur les rochers, et où on sait qu'on n'aura aucune chance."

Si quelqu'un est en danger, on ira le chercher avant même d'aller chercher les secours

Si ça casse ? "En général on se fait ramener au bord par le courant. Si le courant va vers le large, il finit toujours par nous ramener au bord. Le tout, c'est de ne pas tomber dans les pommes. On est toujours en groupe, en cas de souci, il y a toujours quelqu'un sur le parking avec son téléphone. _Ça fait 22 ans que je fais de la planche, il n'y a jamais eu de souci_. Si quelqu'un est en danger, on ira le chercher avant même d'aller chercher les secours !"

Ils sont très bons, mais jusqu'au moment où ça casse...

Voilà qui agace Thierry Diméet, président de la SNSM de Lorient. Lundi, les secours ont été mobilisés et c'est finalement un bâtiment de la marine nationale qui a dû récupérer un véliplanchiste d'une cinquantaine d'années. Il avait cassé sa planche dans le chenal d'accès à la rade : _"_On peut toujours maîtriser son risque, c'est ce qu'on dit... On peut toujours rouler à 300 km/h si on est pilote ! Mais, si les freins lâchent ? Je les comprends, c'est sensationnel... Quand on est allé chercher le véliplanchiste, il y en avait 10 dans les rouleaux. Ils sont très bons, mais jusqu'au moment où ça casse..."

Il faut être responsable

"Il y a beaucoup d'incidents, mais quand il y a un accident c'est très grave. Le problème, c'est la liberté, à un moment il faut être responsable. La mer est un domaine de libertés et de responsabilités. Si on n'est pas responsable, on met en danger les autres !"