Risques d'incendie dans l'Hérault, l'appel à la prudence des pompiers, le vent est de retour

Hérault, France

Les sapeurs-pompiers de l'Hérault appellent les habitants à la vigilance pour éviter tout départ de feu et ainsi protéger les massifs et les espaces naturels. Dans les prochaines 48 heures, la tramontane qui est déjà présente sur le département va se renforcer. On attend des rafales jusqu'à 70 km/h jusqu'à jeudi.

Des conditions météo très défavorables alors que les pompiers sont déjà extrêmement mobilisés. La semaine dernière, ils ont traité 105 départs de feux et mobilisé plusieurs centaines de personnes sur l'incendie de Béziers.

Les feux de forêt ne sont pas une fatalité, plus de 70 % ont pour origine l’imprudence, la malveillance ou le non respect de consignes de sécurité, "les mégots ne brûlent pas que la forêt" rappellent les pompiers.

- Tout brûlage est strictement interdit et que les mégots de cigarettes ne doivent pas être jetés par les fenêtres des véhicules, ils sont à l’origine de départ de nombreux feux dont les conséquences peuvent être dramatiques

- La réalisation de travaux agricoles qui peuvent générer des points chauds ou des étincelles (emploi de disqueuses, machines thermiques, débroussailleuses, etc ...) pouvant être à l’origine de départ de feux devra être impérativement différée jusqu’à l’atténuation des risques.

En cas de fumée suspecte, n'hésitez pas à composer de 112.