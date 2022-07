Risques d'incendie dans l'Hérault, le massif de la Gardiole interdit à la promenade

Sécheresse et chaleur, le risque d'incendie est toujours très élevé dans le département de l'Hérault. Le préfet interdit l'accès au massif de la Gardiole ce lundi.

Ce weekend, 150 hectares ont été détruits à la frontière entre l'Aude et l'Hérault sur la commune d'Aigne notamment

Compte tenu des risques et notamment du classement en risque Très Sévère de la zone littorale ouest et du piscenois, et afin de prévenir les risques d'incendie de forêt le préfet de l'Hérault Hugues Moutouh a signé ce lundi un arrêté interdisant l'accès aux massifs de la Gardiole toute la journée.

Sur le Pic-Saint-Loup, et de la forêt domaniale de Saint-Guilhem-Le-Désert, la promenade est déconseillée le matin et interdite cet après-midi.

Carte de vigilance incendie de ce lundi 25 juillet - Préfecture Hérault