Risques d'incendie : en Gironde "un répit" avec la pluie, mais le patron des pompiers va "rester vigilant"

La Gironde est en vert, ce vendredi 16 juin sur la carte de la nouvelle météo des forêts, et a été quelque peu arrosée récemment (plus de 10mm de pluie à la station de Bordeaux en une semaine selon Info Climat ). Des données qui permettent à Marc Vermeulen "d'envisager un répit". Le patron des pompiers de la Gironde appelle tout de même à "rester vigilants. Le 6 juin, 4,5 hectares ont brûlé dans les Landes et 1,5 hectare en Gironde, donc les choses peuvent aller vite", prévient-il sur France Bleu Gironde ce vendredi.

Il espère en tout cas une saison 2023 moins dure à vivre que l'été 2022, où 30.000 hectares avaient brûlé en Gironde, un été qui "change un pompier", assure-t-il. "On n'est plus le même qu'avant, lorsqu'on a vécu ces trois mois de feu", confie-t-il, même s'il assure que les hommes et les femmes qu'il dirige ne sont "pas dans l'angoisse".

Des moyens aériens qui répondent "à une demande de longue date"

Alors que 65 camions détruits en 2022 étaient toujours indisponibles en janvier, "on a retrouvé un parc normal, on a atteint les objectifs que l'on s'étaient fixés en terme de réparation", se réjouit Marc Vermeulen, même si "les camions qui ont été détruits n'ont pas encore pu être remplacés".

Entre temps, de nouveaux moyens ont été annoncés pour le Sud-Ouest par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, qui a "répondu à une demande de longue date de la région Nouvelle-Aquitaine d'avoir une couverture atérienne dès le début de l'été", se réjouit Marc Vermeulen. Un hélicoptère bombardier d’eau est arrivé à Jonzac, en Charente-Maritime. Puis, à partir du 1er juillet, un Dash sera basé à Bordeaux-Mérignac, tout comme quatre avions bombardiers d'eau Air Tractor dont le patron des pompiers girondins "va découvrir l'efficacité".

Par ailleurs, "le ministre nous a promis que dès que l'on sera en risque sévère, on aura deux Canadair prépositionnés à Mérignac", rappelle Marc Vermeulen. Et la forêt girondine sera sous surveillance, avec "huit caméras cette année et 22 l'année prochaine. On pourra fournir à la justice les images en cas d'enquête ouverte", avertit le directeur départemental du SDIS.