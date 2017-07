Risques d'incendie : une trentaine de pompiers alsaciens en renfort dans les Bouches-du-Rhône

Ils sont appelés en raison d'un fort risque d'incendie dans le sud de la France du 24 au 28 juillet : une colonne d'une soixantaine de pompiers, dont des Alsaciens, descendent en renfort.

Ils partent dimanche 23 juillet. Direction : les Bouches-du-Rhône. Un détachement bas-rhinois de 17 sapeurs-pompiers, ainsi qu'un détachement haut-rhinois de 11 sapeurs-pompiers, sont appelés en renfort dans le sud de la France à la suite d'une demande du centre opérationnel de gestion interministériel de crise. En cause : un fort épisode de vent attendu à partir de lundi... et donc un fort risque d'incendie. Ces Alsaciens partent au sein d'une colonne d'une soixantaine de pompiers et d'une vingtaine de véhicules de sept départements de l'est de la France.

Mobilisables en cas de feux de forêts

"Pour l'instant, ce n'est qu'une prépositionnement. Nous sommes mobilisables en cas de déclenchement de feux de forêts", souligne le commandant David Ernenwein, du Service départemental d'incendie et de secours du Bas-Rhin (Sdis 67), qui prend les rênes de cette colonne Est. "Les conditions sont difficiles dans le Sud depuis une dizaine de jours, avec du vent, de la sécheresse et des fortes chaleurs, commente Jérôme Sotty, directeur adjoint du Sdis 67. J'espère que cela ne restera qu'un travail de veille, mais le risque est important qu'on soit sur du curatif plutôt que du préventif."

La colonne sera positionnée dans les Bouches-du-Rhône jusqu'au vendredi 28 juillet. Si la demande de renfort persiste, d'autres pompiers de l'est de la France viendront prendre la relève.