Risques de feux de forêt en Dordogne : 67 départs de feux en moins de deux semaines

Avec la météo et le manque de pluie, les départs de feux de forêt ou en milieu naturel sont beaucoup plus nombreux cet été en Dordogne. 67 ont été comptabilisés en deux semaines. Ces feux se produisent plus tôt que d'habitude selon les pompiers.

Les pompiers de Dordogne sont intervenus sur 67 départs de feux en un peu moins de deux semaines. A chaque fois, en milieu naturel dans des forêts ou dans des champs. Cela fait un peu plus de cinq par jour sur cette période du 11 au 24 juillet dernier. Le plus grand de ces incendies a détruit sept hectares de broussailles à Saint-Jean-de-Cole.

Dans 9 cas sur 10, l'origine du feu est humaine

Le préfet de la Dordogne, Jean-Sébastien Lamontagne a rappelé un chiffre, dans 9 cas sur 10, l'origine du feu est humaine due à des erreurs ou à des négligences. Le préfet appelle à la vigilance.

Trois enquêtes ouvertes

Sur les 67 départs de feux ces derniers jours en Dordogne, trois sont suspects. Les gendarmes ont ouvert trois enquêtes pour déterminer avec exactitude l'origine de ces incendies sans préciser où ils avaient eu lieu.

Un incendie même involontaire peut vous amener devant les tribunaux. Selon le second des gendarmes de la Dordogne, le lieutenant-colonel de la gendarmerie, Jean-Luc Péreau, un incendie volontaire peut-être puni de dix ans de prison et jusqu'à 150.000 euros d'amende, pour un incendie involontaire cela peut-être une peine de prison d'un an et 15.000 euros d'amende.

La Dordogne dans le TOP 3 des départements les plus boisés

La Dordogne est le troisième département de France en ce qui concerne la surface boisée. Il y a 400.000 hectares de forêt et 99% de ces forêts appartiennent à des propriétaires privés. Certains ne les entretiennent pas et ces forêts sont plus à risque.