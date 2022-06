Encore de fortes chaleurs sont attendues ce samedi 18 et dimanche 19 juin. Et avec, malheureusement, la crainte de nouveaux incendies. Prudence ce samedi encore, le Gard rhodanien est placé en vigilance rouge feu de forêts pour la journée, entre Bagnols-sur-Cèze et Bellegarde. Tout le reste du département est également placé en vigilance orange.

