Risques incendie dans le Gard : "le week-end de tous les dangers", Jérôme Tallaron, commandant des pompiers

Le risque incendie est très important dans le Gard à partir de ce vendredi, et jusqu'à dimanche inclus. Ce vendredi, "nous sommes au niveau 4 sur 6 sur l'échelle des risques feu de forêt, et demain nous allons passer au cinquième niveau donc de risque très sévère", explique Jérôme Tallaron, commandant du SDIS 30, sur FB Gard Lozère. Avec la chaleur, la sècheresse et du mistral -des rafales jusqu'à 50 km/h voir 60km/h- le risque est très élevé. Dans le département, les secteurs Garrigues, Petite Camargue et Costières sont placés en vigilance orange.

"C'est le week-end de tous les dangers, le plus à risque de la saison pour nous. Le vent est annoncé pendant trois jours de manière soutenue. A partir d'aujourd'hui, nous avons une centaine de pompiers sur le terrain et environ 250 dans les casernes. Et nous attendons des renforts de collègues de l'Ardèche, ce qui portera à 160 pompiers sur le terrain et une quarantaine d'engins positionnés dans les massifs". Jérôme Tallaron explique ainsi craindre "des propagations très rapides, des sautes de feu. Et des vitesses de propagation élevée, on va certainement avoisiner les 300 mètres par heure".

Il y a aura ce week-end "des gens sur les routes, l'activité professionnelle agricole a repris". Mais surtout, les pompiers ont dû faire face encore à deux départs de feu mercredi en bordure d'autoroute, "donc ce ne sont pas des gens qui s'arrêtent pour mettre le feu : ce sont des mégots"

"Il faut vraiment que ce week-end tous les gens soient conscient que la moindre étincelle peut engendrer une catastrophe", Jérôme Tallaron, commandant du SDIS 30, sur FB Gard Lozère