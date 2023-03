Rive-de-Gier : 4 jeunes dont 1 mineur interpellés après les incendies d'une vingtaine de voitures en février

C'est une nuit qui a marqué les habitants de Rive-de-Gier. Le matin du 26 février, ils découvrent une vingtaine de voiture de leur commune vandalisées, une douzaines sont en cendres. D’abord au niveau de la rue de Plaisance puis dans l’impasse Léon Marrel.

Après un mois d'enquête, le procureur David Charmatz a annoncé que 4 jeunes avaient été interpellés. Ces personnes sont mises en causes seulement pour les incendies qui avaient eu lieu rue de Plaisance, où il y a eu 2 départs de feu, 6 voitures brulées et 5 autres vandalisées.

ⓘ Publicité

L'enquête oriente d'abord les policier de Saint-Chamond vers une Peugeot 307 présente sur les lieux avec 4 personnes à bord. "Le chauffeur et le passager avant sortaient à leur tour et faisaient le guet avant de reprendre rapidement en charge les deux premiers individus qui revenaient en courant, et de prendre la fuite", précise le procureur.

Cette voiture appartient à un ricamandois de 18 ans. Les policier remontent aussi vers l'un des passagers, un mineur de 17 ans. Ils avouent tous les deux avoir fait le taxi entre Saint-Etienne et Rive-de-Gier pour amener les deux incendiaires présumés, comme l'explique le procureur : "Après prolongation de [leur garde à vue], ils reconnaissaient avoir pris en charge dans un quartier de St-Etienne en fin de soirée, 2 individus qui leur demandaient de les déposer à Rive de Gier où ils incendiaient des voitures, avant de les ramener à St-Etienne."

Un faux incendiaire

Les deux incendiaires présumés, "se sachant recherchés", se présentent spontanément au commissariat quelques jours plus tard. Sauf qu'après vérification, les policier se rendent compte que l'un d'entre eux n'a pas participé à la soirée, "il cherchait à en assumer la responsabilité à la place d’un des incendiaires, pour le protéger, au motif que celui-ci aurait agi ainsi pour lui rendre service car il aurait eu un litige avec le propriétaire d’un des véhicules calcinés". Le menteur est rapidement relâché.

Les deux véritables incendiaires stéphanois sont finalement interpellés. Ils étaient déjà connus des services de police puisqu'ils "venaient d’être condamnés ensemble et avec d’autres mis en cause, le 20 février 2023, pour des vols en réunion."

Une procédure de comparution immédiate différée le 17 mai

Les 4 jeunes ont été déférés vendredi 24 mars au parquet. Le plus âgé, qui a 22 ans, a déjà été condamné à 5 reprises ; il a été placé en détention provisoire au centre pénitentiaire de la Talaudière. Les deux autres majeurs de 18 et 19 ans sont eux sous contrôle judicaire. "Ces 3 prévenus majeurs répondront de leurs actes le 17 mai prochain dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate différée qui permettra, d’ici là, de les soumettre à une expertise psychiatrique, ce qui est obligatoire en cas de poursuites pour dégradations par incendie ou moyen dangereux", détaille le procureur.

Enfin le mineur bénéficie d'une mesure éducative, il sera jugé quant à lui le 22 mai.

Le procureur conclut : "Les victimes de ces incendies, qui subissent des préjudices considérables, ont été informées de ces audiences. Elles disposeront donc du temps nécessaire avant ces audiences pour apporter la preuve et évaluer leurs préjudices et demander à être indemnisées*, en se constituant parties civiles."*