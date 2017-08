Rive-de-Gier : appel à témoins après la disparition d'un homme de 25 ans

La police de Saint-Étienne a lancé mardi un appel à témoins pour tenter de retrouver un homme de 25 ans porté disparu depuis le 10 août à Rive-de-Gier. Les autorités jugent cette disparition inquiétante.

Un appel à témoins a été lancé mardi par la police de Saint-Étienne suite à une disparition jugée inquiétante à Rive-de-Gier. Marc Drevet, un homme âgé de 25 ans, n'a plus été vu depuis le 10 août en début d'après-midi à Rive-de-Gier.

Cicatrice au poignet

Le jeune homme, plutôt mince, mesure 1,70 mètre. Il est blond aux yeux bleus et porte les cheveux courts. Il a une cicatrice au poignet droit. Au moment de sa disparition, il portait un T-shirt bleu ciel, un jean bleu, des baskets noires et une casquette bleue et noire.

Selon les autorités, le jeune homme pourrait se trouver en région lyonnaise. Si vous avez apercevez cet homme ou avez la moindre information au sujet de sa disparition, contactez la police au 04 77 43 36 12 ou au 04 77 43 28 28.