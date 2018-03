Rive-de-Gier, France

Depuis le début de l'année, plus d'une quinzaine de magasins ont été victimes de cambriolages à Rive-de-Gier (Loire). Une nouvelle tentative a eu lieu ce dimanche dans la nuit, vers 2 heures du matin. Selon des témoins contactés par France Bleu, deux hommes s'en sont pris à une supérette de la rue de la Paix. Des voisins du commerçant ripagérien, un père et son fils, lui sont venus en aide. Après une bagarre, ils ont maîtrisé l'un des malfaiteurs, tandis que l'autre prenait la fuite.

"J'ai fait mon devoir de citoyen"

Le père qui est intervenu s'est exprimé au micro de France Bleu après cette épisode mouvementé qui pourrait permettre d'élucider cette vague de cambriolages : "Il y a une vague de cambriolages ces derniers temps sur le secteur. Je me suis dit en tant que voisin vigilant que ça pourrait être pas mal de descendre et de le bloquer en attendant les secours. Il y a eu un peu de résistance. Il était encore dans le commerce lorsque nous sommes arrivés. Je lui ai demandé de rester à l'intérieur. Il a tenté de s'échapper. Avec mon fils on l'a ceinturé et emmené au sol. L'adrénaline monte, on n'est pas habitué à être confrontés à ce genre de choses. C'est ce que chacun devrait faire : on est garant de notre propre liberté. Si on n'intervient pas et qu'on laisse faire les autres... La peur je ne l'ai pas ressentie. Si je suis fier ? Non. J'ai fait ce que je devais faire, mon devoir de citoyen."

Excédés, des commerçants avaient lancé une pétition à Rive-de-Gier pour alerter les pouvoirs publics sur le nombre croissant de cambriolages dans la ville. La mairie a tenu une réunion de crise le lundi 12 mars dernier, le maire Jean-Claude Charvin était alors l'invité de France Bleu Saint-Étienne Loire.