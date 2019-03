Rive-de-Gier : ivre, il appelle la police pour retrouver sa voiture... où il stocke de la drogue

Vendredi 1er mars à Rive-de-Gier, un homme appelle la police pour un vol de voiture. Fortement alcoolisé, il ne la retrouvait simplement plus. Sauf qu'à l'intérieur... il stockait de la drogue. Il a été placé en garde-à-vue.

Dans la voiture, la police a retrouvé de la drogue et 1 400 euros en argent liquide.

Rive-de-Gier, France

Il s'est un peu rendu tout seul à la police. Vendredi 1er mars, vers 20h40, un homme de 38 ans s'énerve dans la rue, parce qu'il ne retrouve plus sa voiture, et pense s'être volé ses papiers et un sac. Il frappe dans plusieurs véhicules avant de contacter la patrouille de police.

Fortement alcoolisé, l'homme ne trouvait simplement plus l'endroit où il avait stationné son véhicule. Sauf qu'à l'intérieur de la voiture, la police découvre du cannabis, 6 sachets de cocaïne, un couteau, une balance électronique et 1 400 euros en argent liquide.

L'homme a été placé en garde à vue.