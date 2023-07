Rive-de-Gier : Jean-Claude Charvin, l'ancien maire est décédé à 70 ans

On apprend ce samedi 22 juillet, la disparition de Jean-Claude Charvin, ancien maire de Rive-de-Gier de 1995 à 2020. Jean-Claude Charvin est mort à l'âge de 70 ans, à Saint-Étienne. Entré en 1985 au Département, il devient ainsi le plus jeune conseiller général de la Loire. Il y siègera jusqu'en 2021, d'abord comme vice-président à l'économie, puis comme conseiller en charge de la culture et des festivals.

Dans un communiqué, Georges Ziegler, président du Conseil départemental de la Loire salue sa personnalité, "un personnage marquant" de part son "accessibilité, son sourire", il le décrit comme quelqu'un "toujours prêt à livrer une anecdote".