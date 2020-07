INFO FRANCE BLEU - Rive-de-Gier : mise en examen d'un ami de la maman de la fillette battue à mort

Entendu dès les premières heures de l'enquête, un ami de la maman avait été rapidement mis hors de cause. Il a finalement été placé en garde à vue mercredi et incarcéré ce vendredi pour ne pas avoir dénoncé des violences antérieures au drame.

Du nouveau après la mort de la fillette de 10 ans, le 30 juin dernier à Rive-de-Gier. Elle était décédée selon les premiers éléments de l'enquête sous les coups de sa mère, c'est d'ailleurs un coup violent porté au ventre qui a causé la mort de la petite fille.

Ce vendredi soir on apprend qu'un ami de la maman est en détention. Il était en garde à vue depuis mercredi. Il n'est pas poursuivi pour les faits qui ont mené à la mort de la fillette le mois dernier mais pour des faits antérieurs, dans le cadre de violences régulières. Il est donc mis en examen pour non dénonciation de mauvais traitements sur une mineure de moins de 15 ans et complicité de violences habituelles sur une mineure de moins de 15 ans.

L'enquête laisse penser qu'il était au courant des violences et que s'il n'a pas agi lui-même (il souffre de graves problèmes de santé), il pourrait avoir donné des indications de sanctions à appliquer sur la fillette. Malgré les conclusions de l'enquête qui l'ont amené à être présenté hier à juge d'instruction, l'homme conteste les faits.

Par ailleurs la mère de la victime est toujours en détention dans le Rhône à Corbas, sous suivi psychiatrique. La concernant, la procédure judiciaire n'a pas avancé. Elle dépend des expertises psychiatriques qui n'ont pas encore pu être conduites.