Rive-de-Gier : le maire dénonce des feux de voiture et dégradations qui "défigurent" la ville

Plus de présence policière à Rive-de-Gier. C'est ce que voudrait le maire de la ville, qui réclame un commissariat de police nationale depuis des années. Il n'y en a plus, les policiers nationaux sont basés à Saint-Chamond et ils s'occupent de huit communes de la vallée du Gier.

France Bleu Saint-Étienne Loire : Le redéploiement des effectifs de police opéré suite aux récents feux de voiture répond-il à votre demande ?

Vincent Bony : En partie. Ce qui s'est passé ce weekend est totalement inacceptable. Cela défigure notre belle commune de Rive-de-Gier, et Rive-de-Gier n'accepte pas ces faits-là et n'accepte pas qu'on puisse de cette manière aussi gratuite, imbécile et dangereuse, venir brûler des véhicules, les dégrader et donc ça, ça ne sera pas accepté. Donc oui, Rive-de-Gier, comme d'autres communes, a besoin de cette sécurisation par les forces de police nationale. J'ai été dans le passé l'un de ceux qui avaient donné l'alerte contre la menace de suppression du commissaire de police de notre commune. On n'a pas été pris au sérieux à l'époque. Aujourd'hui, on a cet éloignement du commissariat.

Est-ce vraiment le fond du problème ?

C'est l'un des éléments du problème, bien sûr, parce que les événements qui se sont déroulés ce weekend sont assez exceptionnels par leur ampleur, par leur gravité. Ce n'est pas l'image de Rive-de-Gier. En revanche, effectivement, nous avons besoin de tous les services publics dans notre commune : la trésorerie publique, les prudhommes, les éléments pour sécuriser notre ville, donc avec une présence de la police nationale. C'est de cela dont nous avons besoin, c'est de l'ensemble des services publics pour répondre aux besoins de l'ensemble des habitants de la commune. Rive-de-Gier est également une ville qui joue un rôle de centralité pour les communes voisines. Et donc il y a besoin de cette présence à haut niveau des services publics dans la commune de Rive-de-Gier.

Vous proposez de déployer plus de vidéosurveillance, cela a-t-il vraiment une utilité pour lutter contre la délinquance ?

On est extrêmement mobilisé sur ces sujets parce que si la sécurité, c'est la responsabilité première de l'État, il y a aussi évidemment une part importante à jouer. Nous jouons complètement notre rôle. La ville de Rive-de-Gier, depuis que nous en sommes en charge, nous avons développé les moyens de la police municipale. D'abord en modernisant l'armement, en modernisant tout le plan de formation des policiers municipaux pour qu'ils soient en capacité d'intervenir à bon escient. On a élargi les horaires de manière à ce qu'il y ait une présence policière municipale plus affirmée dans la ville aux moments les plus opportuns, notamment en fin de journée, les soirées, les weekends. Et donc, il y a cette présence aujourd'hui dans la commune*.*

Ces mesures pour la police municipale ont-elles eu des effets ?

Ça a des effets parce que ça permet de tisser un lien plus positif avec l'ensemble de la population. Parce que c'est dans un plan de sécurité et de prévention de la délinquance qui est plus global. Donc nous avons aussi un service de médiation qui est un service nouveau. On a des médiateurs sociaux qui jouent un rôle très important, quand je vois le compte rendu de leurs activités tous les jours, c'est très intéressant de voir qu'il y a plein de situations qui sont dénouées par l'intervention de nos médiateurs. Mais la police municipale joue complètement son rôle et il y a ce déploiement aussi effectivement d'une vidéoprotection plus efficace, plus moderne. Nous avons d'ailleurs pu réhabiliter toutes les premières caméras qui avaient été installées, qui ne fonctionnaient pas toutes quand nous sommes arrivés en responsabilité. Et aujourd'hui, on a un plan de déploiement de 23 caméras nouvelles avec des multi capteurs qui vont nous permettre d'avoir des vues supplémentaires. Et puis un logiciel performant pour pouvoir traiter et analyser ces images-là. Donc il y a vraiment cette prise en charge à bras le corps de la sécurité des équipages. Ces nouvelles caméras seront opérationnelles dès le mois de juin. Nous aurons onze caméras supplémentaires et l'ensemble de ces autres caméras seront présentes dans la commune d'ici la fin de l'année.

Vous avez aussi lancé il y a deux ans un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. Cela sert-il à quelque chose, concrètement ?

Bien sûr. D'abord parce que tous les acteurs qui jouent un rôle important dans l'éducation, dans la prévention de la délinquance, peuvent enfin travailler ensemble dans notre commune. C'était une demande que nous avions formulée il y a très longtemps. C'est une obligation réglementaire d'ailleurs. Et la présence effectivement, hier dans notre commune, du procureur adjoint de la République, de madame la directrice de cabinet du préfet et de très nombreux acteurs de la prévention, les mouvements d'éducation populaire, les bailleurs sociaux, les responsables des transports en commun, tous ces personnes qui ont besoin de pouvoir œuvrer ensemble, ont un espace de dialogue, de travail en commun, et la ville de Rive-de-Gier permet ce cadre de coopération. Très concrètement, c'est par exemple des jeunes qui, au lieu de ne pas savoir quoi faire, on leur propose les colos apprenantes l'été. Des jeunes à qui on peut proposer, par exemple, de créer un festival de musique, le Sun Square Festival. L'année dernière, les jeunes se sont engagés, ils ont réalisé ce festival tout au long de l'année. Ils ont accueilli une vedette nationale, Fianso. Cette année, ils récidivent, ils accueilleront Rohff, le célèbre rappeur, un artiste d'ampleur nationale. Vous voyez, on a des outils qui nous permettent, sur la prévention, de donner la place aux jeunes dans la commune.

Avez-vous le sentiment de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour pour lutter contre ce phénomène de délinquance finalement ?

Notre détermination est renforcée par les événements très malheureux et dramatiques que nous avons connus. Mais évidemment, on a très envie de relever tous ce défi et apporter des réponses concrètes aux Ripagériens. Maintenant, effectivement, il y a des phénomènes de société qui sont, j'allais dire un peu plus amples que ceux de la seule commune de Rive-de-Gier. Et Rive-de-Gier n'échappe pas aux phénomènes de société.