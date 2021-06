Rive-de-Gier : "Quand on parle du quartier du Grand Pont, c'est en négatif. Il y a urgence"

France Bleu Saint-Étienne Loire : Le quartier du Grand Pont, déjà dans l'actualité depuis plusieurs mois, devenu un symbole dans la Loire au moment de la grave agressions subie par un policier qui a fait parler dans tout le pays. Vous avez lancé ce collectif très rapidement après l'agression. C'était la pire chose qui pouvait arriver à votre quartier ?

Imed Ben Rahma, collectif "Agissons ensemble pour le Grand Pont : C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Malheureusement, d'arriver à ce stade là. On devait réagir très rapidement pour arrêter l'hémorragie. On a dépassé les limites. Il fallait qu'on se mobilise très rapidement pour arrêter tout ça. Il y a une jeunesse laissée à la dérive. Il faut qu'on s'en préoccupe et qu'on se donne les moyens de les remettre dans le bon chemin.

On a le sentiment que dans le quartier du Grand Pont, quand on essaye de mettre des choses en place, c'est vite dégradé. Ça lasse au bout d'un moment ?

Il y a une politique qui a été mis en place pour essayer de réhabiliter le quartier depuis des années. Il y a tout ce travail qui est fait pour redynamiser le quartier et la ville. Et d'un autre côté, le travail sur la jeunesse n'est pas fait. Ça fait huit ans qu'il n'y a pas d'animateur, pas de coordinateur jeunesse sur le quartier.

Vous parlez du centre social qui, selon vous, ne fait pas son travail. Il y a des fonds, il y a des gens qui travaillent sans doute de bonnes intentions, de bonne volonté.

On est sur un quartier politique de la ville et aucun aucun dossier politique de la ville n'est déposé. C'est concret. On a la chance d'avoir des dispositifs pour aider ces jeunes et rien n'est fait et rien n'est orienté pour eux. On les laisse au sein de la structure. Il y a quelques jeunes qui fréquentent le centre. On les laisse à l'intérieur. On ne leur permet pas de sortir sur l'extérieur.

Ce collectif rassemble plusieurs dizaines de parents, déjà ?

On a commencé avec eux après les événements, après les interpellations des 80 CRS qui sont venus sur le quartier. On s'est mobilisé très rapidement. On a interpellé à la sortie des écoles une vingtaine de parents. On a fait une réunion publique. Les habitants se sont dits qu'il fallait aller voire le maire. On a tiré la sonnette d'alarme. On lui a dit qu'on en pouvait plus, qu'il fallait agir, qu'il devait prendre ses responsabilités. À un moment donné, il faut que cette jeunesse soit prise en main très rapidement.

Qu'est ce que vous pouvez faire, vous collectif, un petit peu à part de ce système là ? Comment on essaie de s'immiscer dans le débat politique parce que c'est avant tout politique.

Il faut une prise de conscience au niveau des habitants et des financeurs qui s'impliquent au sein du quartier pour peser sur les orientations futures au niveau de la jeunesse. Là, il y a un réel souci et une orientation à faire très rapidement.

Vous avez écrit à la Préfète de la Loire ?

Nous lui avons demandé d'être coopté au conseil d'administration du centre social pour pouvoir amener notre notre contribution à la construction de ces projets là.

Est-ce qu'on peut parler de reconstruction dans le quartier du Grand Pont ? Reconstruction sociale, reconstruction morale ?

Tout à fait. On est sur une reconstruction et il y a urgence. On ne peut pas attendre encore une année, ni même trois mois, quatre mois, cinq mois. Là, je pense que là, il y a urgence. On ne peut pas laisser cet acte sans rien faire. Les financeurs, doivent s'impliquer s'applique autour de nous.

Aujourd'hui, vous avez encore du courage parce que c'est votre métier d'accompagner cette jeunesse. C'est aussi votre qualité d'habitants du quartier du Grand Pont. Mais est ce que ce courage s'amenuise avec le temps ?

Non, avant tout. Je regarde mes enfants. Les enfants du quartier. Et là, c'est un papa qui parle. C'est un papa qui s'inquiète pour ses enfants. C'est un papa qui dit que sur le quartier ces jeunes là n'ont que des repères négatifs. Quand on voit le quartier sur TF1, c'est pas pour un jeune qui rentre en équipe de France, c'est pas pour un jeune qui a réussi. On est sur du négatif, malheureusement, et c'est ce qui nous inquiète.