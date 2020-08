Rive-de-Gier : tensions quartier du Grand Pont samedi soir après une intervention de la police

Une personne a été placée en garde à vue dans la nuit du samedi 15 août au dimanche 16 août pour des violences à l'encontre d'un agent de police. Les policiers auraient essuyé des insultes et des jets de projectiles après un accident entre un véhicule volé et une voiture de police.

L'affaire débute dans le département du Rhône samedi 15 août vers 23 heures. Sur le parking d'un centre commercial de Givors, des policiers interviennent alors que trois individus font du rodéo urbain à bord d'un véhicule volé. Les suspects refusent d'obtempérer, et la poursuite mène les policiers dans le département de la Loire, à Rive-de-Gier, quartier du Grand Pont, où un accident se produit entre la police et le véhicule volé.

Le conducteur du véhicule volé est légèrement blessé, ses deux passagers prennent la fuite. Jusque vers une heure du matin, le temps que les véhicules accidentés soient dégagés, la tension monte entre quelques habitants du quartier et les agents de police sur place. Selon la police, des jeunes les auraient jeté des projectiles et proféré des insultes à leur encontre. Une personne a été arrêtée et placée en garde à vue pour violence sur personne dépositaire de l'autorité publique.