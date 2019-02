Rive-de-Gier : un homme meurt après une chute de l'ancien site Duralex

Rive-de-Gier, France

"Après les incendies, maintenant c'est un mort, jusqu'où va-t-on aller avant qu'une décision soit prise ?", s'interroge Jean-Claude Charvin, maire de Rive-de-Gier ce lundi 18 février. Quand il a appris la décès d'un jeune homme, tombé du toit de la friche industrielle Duralex, il a directement pris contact avec le préfet de la Loire.

Le site Duralex est complètement laissé à l'abandon depuis 12 ans sur la commune de Rive-de-Gier. Il n'appartient pas à la commune, qui n'a pas le droit de pénétrer dessus. Le liquidateur judiciaire a mis en place un système de protection, trop faible selon le maire de Rive-de-Gier : "le site est squatté en permanence, le système de protection est en fait une porte ouverte en permanence, donc tout le monde peut rentrer dessus. On a eu 7 ou 8 incendies en l'espace de quelques années, et maintenant un décès".

"Après les incendies, maintenant c'est un mort, jusqu'où va-t-on aller avant qu'une décision soit prise ?" - Jean-Claude Charvin maire de Rive-de-Gier

Après la décision du tribunal de fixer la vente à l'euro symbolique, le liquidateur a fait appel. Il reste donc encore plusieurs mois de procédure avant qu'une décision soit prise pour la gestion de l'ancienne usine Duralex. Un temps encore long pour Jean-Claude Charvin : "ça fait 12 ans qu'on essaye de faire face à une démarche administrative et judiciaire, qui nous pénalise et qui pénalise toute la ville de Rive-de-Gier, puisque ce site a besoin d'être reconverti et surtout sécurisé par rapport à son environnement".

Le maire espère que la procédure en cours pourra être accélérée.